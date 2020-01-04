Снег, сильный ветер и гололедица ожидаеются в столичном регионе в ближайшие часы

По данным главного управления МЧС по столице, это связано с прохождением холодного фронта. Порывы ветра могут составить до 15 м/с. Такие же неблагоприятные условия ожидаются ив Подмосковье. Спасатели советуют соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.