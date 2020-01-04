Российское правительство утвердило план первого этапа адаптации к изменениям климата

Как говорится в документе, это необходимо для снижения потерь и использования выгод, которые связаны с уже существующими и будущими изменениями климата. Отмечается, что значительная часть России как раз располагается в области значительных изменений. Они будут сказываться не только на развитии экономики страны, но и на условиях жизни и здоровья людей.