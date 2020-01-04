Контроль над нефтяными месторождениями в Венесуэле, по некоторым данным, фактически перешел к иностранцам

Во всяком случае, так утверждает бывший министр нефтяной промышленности страны Рафаэль Рамирес. По его словам, у госкомпании PDVSA нет денег и персонала из-за американский санкций и некомпетентного управления, передает агентство Reuters. В числе тех, кто ведет добычу на месторождениях республики, бывший министр назвал «Роснефть» и китайскую CNPC.В Российской компании слова Рамиреса пока не комментировали.