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13:31, 04 января 2020

Контроль над нефтяными месторождениями в Венесуэле, по некоторым данным, фактически перешел к иностранцам

Во всяком случае, так утверждает бывший министр нефтяной промышленности страны Рафаэль Рамирес. По его словам, у госкомпании PDVSA нет денег и персонала из-за американский санкций и некомпетентного управления, передает агентство Reuters. В числе тех, кто ведет добычу на месторождениях республики, бывший министр назвал «Роснефть» и китайскую CNPC.В Российской компании слова Рамиреса пока не комментировали.



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