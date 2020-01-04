До 23 человек выросло число погибших от лесных пожаров в Австралии

Об этом объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Ранее он рассказал, что решено привлечь к борьбе с огнем около 3 тысяч военных резервистов. Пожары бушуют на юго-востоке страны. От них пострадали жители штатов Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия.