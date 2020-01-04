Коалиция во главе с США снижает интенсивность операций в Ираке

На базах в регионе, где размещены американские военнослужащие, усилены меры безопасности, рассказал AFP представитель коалиции. Это связано с операцией под Багдадом, где ВВС США убили иранского командующего силами специального назначения Касема Сулеймани. В Тегеране уже пообещали ответить на это. Тем временем в Багдаде проходит демонстрация в одном из шиитских районов города. Сообщается, что тысячи проиранских активистов собрались проститься с генералом Сулемайни, при этом они скандируют лозунг «смерть Америке».