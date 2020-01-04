Юрист Артем Пацев: WADA определило размер ежегодного взноса стран в самом начале года

WADA определило размер ежегодного взноса стран в бюджет организации в самом начале 2020 года, чтобы в случае неуплаты со стороны России использовать это в качестве аргумента в Спортивном арбитражном суде, который будет рассматривать апелляцию РУСАДА на санкции WADA. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал спортивный юрист, управляющий партнер юридической группы КлеверКонсалт Артем Пацев.

«Я думаю, что WADA именно поэтому в достаточной степени поторопилось с определением доли для каждого из государств, в частности для России, чтобы в случае, если Россия не оплатит свой обычный ежегодный взнос, использовать это в качестве дополнительного аргумента в предстоящем разбирательстве в спортивном арбитраже», — заявил он.

По словам А.Пацева, отказ России своевременно оплатить взнос в бюджет WADA будет воспринято как нежелание оказывать финансовую поддержку обеспечению борьбы с допингом на своей территории.

«Это может стать дополнительным аргументом к тому, чтобы признать РУСАДА не соответствующим кодексу в Спортивном арбитражном суде. Я не думаю, что сейчас, исходя из этих соображений, Россия на это пойдет», — отметил юрист.

WADA определилось с размером ежегодного взноса стран в бюджет организации в 2020 году. Россия должна будет выплатить более 1 млн долларов.