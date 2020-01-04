Россия сегодня встретится со Швецией в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Россия и Швеция начнут игру в чешской Остраве сегодня в 17 часов. Нашим хоккеистам предстоит встретиться с грозным противником – шведы пока остаются единственной командой на чемпионате, не потерпевшей ни одного поражения. Сильны они и в защите, и особенно в нападении, так что расслабиться россиянам точно не дадут. В последнем матче Швеция попросту разгромила Чехию, не оставив хозяевам первенства ни одного шанса.

Подопечные Валерия Брагина, с другой стороны, пока демонстрировали неровную игру и считаются аутсайдерами грядущей встречи. Неоднозначное впечатление оставила и последняя игра со швейцарцами. Хотя россияне одержали победу со счетом 1:3, некоторую скованность команды признал даже тренер.

Второй финалист чемпионата определится по итогам матча между Канадой и Финляндией, который также пройдет сегодня.

Финал молодежного чемпионата и матч за третье место пройдут в Остраве в воскресенье.