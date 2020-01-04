Иран приравнял убийство генерала Касема Сулеймани к началу войны с США

Тегеран намерен принять меры на международном уровне для привлечения Вашингтона к ответственности.

Ужасающим преступлением назвал действия США постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. По его словам убийство генерала Сулеймани цитата по телеканалу CNN «равносильно началу войны». Постпред предупредил о том, что Иран оставляет за собой право на самооборону и пообещал жестокую месть.

Глава иранской дипмиссии при ООН также призвал Совет безопасности осудить действия Вашингтона. Иранский генерал, напомню, был убит в Багдаде в ночь на пятницу после ракетной атаки. Приказ отдал лично президент Дональд Трамп. Он считает, что это остановит войну в регионе. Госсекретарь Майкл Помпео сообщил телеканалу Fox News, что Сулеймани готовил очередную крупную атаку на военных США, с ними могли погибнуть жители Ирака, Ливана и Сирии. Планы были сорваны.

По данным агентства Bloomberg решение убить генерала президент Трамп принял после ракетной атаки на американскую базу в Ираке больше недели назад, тогда погиб один человек. В Иране продолжается трёхдневный траур в связи с убийством Сулеймани.