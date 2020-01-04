В столице стартовала акция по приему на переработку новогодних елок

Но не все пункты, куда москвичам предлагают сдавать деревья, открылись.

Елки, которые уже исполнили свое новогоднее предназначение, жители столицы могут с сегодняшнего дня сдать на переработку. Для этого по всему городу будет работать несколько сотен пунктов приема, откуда деревья отправят на предприятия, где из них сделают древесную щепку и почвогрунт. Акция под названием «Елочный круговорот» призвана привлечь горожан к грамотной утилизации хвойных – на мусорных полигонах, куда они обычно попадают, условий для естественного разложения нет.

Между тем, население все еще продолжает праздновать, люди пока не успели устать от новогодних елок, поэтому в центре Москвы желающих утилизировать свои деревья корреспондент «Эха Москвы» не заметил. Впрочем, не нашел он и анонсированные пункты приема. По крайней мере, по двум указанным в списке мэрии адресам на Новом Арбате ничего похожего нет – ни самих пунктов, ни каких-либо вывесок, информирующих о скором их открытии.

Акция продлится до 1 марта. Она проходит в Москве уже несколько лет – в 2016 году был всего один пункт приема, но с каждым годом их количество увеличивалось.

Петербургские чиновники разыскивают кладбища новогодних ёлок. Таких мест в городе становится все больше.

В соцсетях ежедневно появляются фотографии мест, где свалены новогодние елки. Их скорее всего не успели купить. Продавцы поспешили расстаться со своим товаром. Зачастую его просто бросили на месте, где продавали — то есть на площадях бульварах и улицах.

Возмущение горожан внезапно услышали чиновники. Они решили организовать специальные рейды, будут искать кладбища ёлок, если удастся найти и тех, кто виноват в их появлении, то появятся штрафы. Статья за сброс мусора вне специальных отведённых для этого мест. Горожане за это могут расстаться с пятью тысячами рублей, а вот юрлицам грозит штраф до миллиона.

Тем временем в Петербурге работает несколько пунктов приема ёлок. Там их переработают на щепу для лежанок зубрам.