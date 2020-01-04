Группа «Ленинград» станет первым российским коллективом на крупнейшем американском фестивале «Коачелла»

Он пройдет в Калифорнии в апреле, сообщается в инстаграме мероприятия. Информацию о приглашении на фестиваль подтвердил и лидер коллектива Сергей Шнуров в своем инстаграме. «Ленинград», как следует из афиши, будет выступать в один день с Ланой дель Рэй и Фрэнком Оушеном. Фестиваль проводится уже два десятка лет. Самым масштабным он был в 2014 году, когда его посетили более полумиллиона человек.
2020-01-04T12:32:00+03:00
2020-01-04T12:32:53+03:00
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12:32, 04 января 2020
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