Группа «Ленинград» станет первым российским коллективом на крупнейшем американском фестивале «Коачелла»

Он пройдет в Калифорнии в апреле, сообщается в инстаграме мероприятия. Информацию о приглашении на фестиваль подтвердил и лидер коллектива Сергей Шнуров в своем инстаграме. «Ленинград», как следует из афиши, будет выступать в один день с Ланой дель Рэй и Фрэнком Оушеном. Фестиваль проводится уже два десятка лет. Самым масштабным он был в 2014 году, когда его посетили более полумиллиона человек.