Музыкальные площадки в США отменяют выступления российского саксофониста Игоря Бутмана

Вслед за Бостоном отменен концерт в городе Энн-Арбор, штат Мичиган. Как передает радио «Свобода», это случилось после того, как члены организации Arts Against Aggression сказали руководству заведения о политической позиции музыканта. В частности, о его поддержке политики России против Украины, а также, что Бутман был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2018 году. Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. Саксофонист является гражданином России и США.
2020-01-04T12:31:00+03:00
2020-01-04T12:32:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565577-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 04 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Друзья встретятся на войне Наблюдаешь за внешней политикой России и непонятно – есть ли у нее цель? Допустим, служить интересам внутреннего развития России. И кто ее проводит? Путин? Минообороны? МИД? А, может быть, «хвост вертит собакой», как какие-нибудь донецкие сепаратисты, Асад, Хафтар или владельцы «вагнеров»?
Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…