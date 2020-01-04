Музыкальные площадки в США отменяют выступления российского саксофониста Игоря Бутмана

Вслед за Бостоном отменен концерт в городе Энн-Арбор, штат Мичиган. Как передает радио «Свобода», это случилось после того, как члены организации Arts Against Aggression сказали руководству заведения о политической позиции музыканта. В частности, о его поддержке политики России против Украины, а также, что Бутман был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2018 году. Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. Саксофонист является гражданином России и США.