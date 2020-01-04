Новый навигационный спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше намеченного срока

Его запустили в декабре, а работать он должен был начать только завтра, пишет «Российская газета». Аппарат заменил другой спутник, у которого в августе истек гарантийный срок. Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС насчитывает 28 космических аппаратов. Для глобального покрытия Земли достаточно 24 работающих спутника.