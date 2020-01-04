Новые президентские выборы пройдут в Боливии 3 мая

Дату назначил Высший избирательный суд республики. Официально эту дату планируют обнародовать в начале следующей недели. Минувшей осенью в Боливии уже проходили президентские выборы. Действующий на тот момент глава страны Эво Моралес был объявлен победителем. Его главный соперник Карлос Меса обвинил власти в нарушениях. В республики вспыхнули акции протеста. После трех волнений Моралес покинул свой пост. Он назвал случившееся переворотом.