Новые президентские выборы пройдут в Боливии 3 мая

Дату назначил Высший избирательный суд республики. Официально эту дату планируют обнародовать в начале следующей недели. Минувшей осенью в Боливии уже проходили президентские выборы. Действующий на тот момент глава страны Эво Моралес был объявлен победителем. Его главный соперник Карлос Меса обвинил власти в нарушениях. В республики вспыхнули акции протеста. После трех волнений Моралес покинул свой пост. Он назвал случившееся переворотом.
2020-01-04T12:30:00+03:00
2020-01-04T12:31:08+03:00
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12:30, 04 января 2020
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