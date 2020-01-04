Politico: Трамп еще два месяца назад мог распорядиться об операции против иранского военачальника Касема Сулеймани

Президент США Дональд Трамп еще два месяца назад мог распорядиться об операции против иранского военачальника Касема Сулеймани. Об этом пишет американское интернет-издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Как предполагают журналисты, глава Белого дома предоставил американским военным широкую свободу действий с тех пор, как за последние два месяца участились ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Собеседник издания добавил, что сейчас Вашингтон ожидает, каким будет ответ Ирана после убийства командующего спецназа Корпуса стражей исламской революции. В Тегеране уже пригрозили отомстить тем, кто убил Сулеймани.