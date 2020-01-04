В Москве сегодня стартует акция по сбору елок для утилизации

Для этого до начала марта будут работать 12 пунктов приема. Представители «Мосприроды» предупредили, что елку следует подготовить к сдаче: снять все украшения и упаковочные материалы. По словам организаторов акции, на мусорных полигонах, куда обычно свозят новогодние ели после праздников, нет условий для их естественного разложения. Утилизированные же хвойные деревья используют как удобрение в парках, и в качестве подстилки для животных.
2020-01-04T12:04:00+03:00
2020-01-04T12:04:57+03:00
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12:04, 04 января 2020
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