В Москве сегодня стартует акция по сбору елок для утилизации

Для этого до начала марта будут работать 12 пунктов приема. Представители «Мосприроды» предупредили, что елку следует подготовить к сдаче: снять все украшения и упаковочные материалы. По словам организаторов акции, на мусорных полигонах, куда обычно свозят новогодние ели после праздников, нет условий для их естественного разложения. Утилизированные же хвойные деревья используют как удобрение в парках, и в качестве подстилки для животных.