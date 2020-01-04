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12:04, 04 января 2020

Новая версия побега бывшего главы Renault-Nissan Карлоса Гона появилась в японской прессе

Квартиру в Токио Карлос Гон — он находился под домашним арестом — покинул сам, его оттуда не вывозили в футляре для музыкальных инструментов, пишет японская газета Санкэй. По её данным, бывший глава автоконцерна сумел выйти на улицу, как только за его домом прекратилась слежка. Её вели частные детективы, нанятые компанией Nissan. Записи камер наблюдения возле дома экс-главы Nissan подтверждают то, что он сам вышел из квартиры. До этого японские СМИ, а также агентство Bloomberg сообщали, что Карлоса Гона вывезли из дома в футляре, предположительно, из-под контрабаса. Бывший глава автоконцерна на этой неделе бежал из Японии, где его обвиняют в сокрытии 80ти миллионов долларов доходов, в Ливан. Во вторник Гон подтвердил, что скрылся из страны, и обвинил японское правосудие в предвзятости. По некоторым данным он тайно вылетел из Японии на частном самолёте в Турцию, а оттуда другим рейсом добрался до Бейрута. Там он вырос, у него есть гражданство Ливана. Организовать побег ему предположительно помогли сотрудники частных охранных компаний Ливана и США.

Из-за побега бывшего главы Nissan в Турции задержали семь человек, в том числе нескольких пилотов. Гон намерен на следующей неделе пообщаться в Бейруте с прессой и возможно расскажет о том, как ему удалось покинуть Японию.



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