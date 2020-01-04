На одной из атомных электростанций Украины сработала автоматическая защитная система

По данным компании-оператора АЭС, радиационный фон в районе места происшествия не повышен.

В 6 утра по московскому времени третий энергоблок Южно-Украинской АЭС был отключен от сети после срабатывания автоматической защиты, об этом сообщили в пресс-службе Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», которая является оператором всех четырех действующих атомных электростанций на Украине. Там заверили, что повышения радиационного фона на самой АЭС и на окружающей ее территории не зафиксировано. Почему была задействована система защиты, сейчас выясняется. По данным издания «Украина.ру», на отключенном от сети энергоблоке только недавно прошел капитальный плановый ремонт. Его вернули в работу чуть больше месяца назад. Два других энергоблока продолжают работать, к ним замечаний нет, сообщают в «Энергоатоме». Южно-Укрианская станция находится на реке Южный Буг Николаевской области Украины.



За последние годы это не первое подобное срабатывание системы защиты на этой АЭС. В предыдущие два раза каких-либо серьезных последствий не было