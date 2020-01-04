Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину

Как сказал «Эху Москвы» официальный представитель концерна Сергей Куприянов, ничего неожиданного не произошло, транзит соответствует подписанным соглашениям.

Пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил сокращение транзита российского газа через территорию Украины.

«Заявки выполняются. Сколько нам нужно, столько транспортируется. Какие заявки, такой транзит. Мы подаем заявки, они выполняют транзит. Нам не надо сейчас больше. Все нормально», — заявил он.

Как сообщают СМИ, транзит природного газа через ГТС Украины 1 января упал в 5 раз в сравнении со средними показателями декабря.

Транзит российского газа через Украину, по данным агентства РИА Новости, в первый день 2020 года упал более чем в 5 раз по сравнению со средними показателями декабря. Ранее Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.

Россия перестала быть единственным поставщиком газа в Финляндию. Как передает AFP, в строй введен газопровод с Эстонией. Он позволит поставлять в Финляндию газ из латвийских хранилищ. Он, в свою очередь поступает из Норвегии. Финские власти уверены, что потребители и экономика региона могут только выиграть «от усиления конкуренции» и трансграничной торговли газом. Природный газ поступает в Финляндию из России более 40 лет.