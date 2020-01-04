Экс-глава альянса Renault — Nissan— Mitsubishi Карлос Гон, по некоторым данным, сам покинул свою квартиру в Токио

Бывший глава альянса Renault — Nissan— Mitsubishi Карлос Гон, по некоторым данным, самостоятельно покинул свою квартиру в Токио. Как пишет газета «Санкэй», он вышел из дома после того, как с квартиры сняли наружное наблюдение. Эта версия противоречит появившимся ранее сообщениям о том, что Гон был якобы вывезен из своих апартаментов в ящике для музыкальных инструментов. Накануне Нового года стало известно, что топ-менеджер прибыл в Ливан. Он сбежал из-под домашнего ареста. В Японии его обвиняют в сокрытии доходов и ряде других преступлений.