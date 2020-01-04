МВД: Всего 30 человек отказались от российского гражданства за два года

Всего 30 человек отказались от российского гражданства за два года. Об этом агентству ТАСС рассказали представители МВД. В ведомстве добавили, что по закону заявлений о выходе из гражданства России, которые подают за границей, рассматривает МИД или дипмиссия. Агентство напоминает, что ранее от российского гражданства отказалась Мария Гайдар. До бывший главред украинской версии журнала Forbes Владимир Федорин объявил о том, что отказывается от паспорта Российской Федерации.