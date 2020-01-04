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11:31, 04 января 2020

Почти 250 человек оштрафовали в прошлом году в России за татуировки с фашистской символикой

Чаще всего наказывали за изображение свастики, пишет сайт МБХ Медиа со ссылкой на картотеку судебных решений. Ее в документах называют «четырехконечным крестом с загнутыми под прямым углом краями». Далее идут «имперский орел с расправленными крыльями, поворотом головы на левое крыло и держащий в лапах венок» и изображение Адольфа Гитлера. Самые популярные места нанесения — плечо, предплечье, голень и бедро. Многие из оштрафованных утверждали в суде, что татуировка ошибочно признана свастикой — на самом деле это старославянская символика. Часть получивших штраф вообще не имели татуировок, но разместили фото или видео с человеком с татуировкой у себя в соцсетях.



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