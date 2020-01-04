Растет число жертв наводнения в Индонезии

Не менее 53 человек погибли и один пропал без вести в результате стихийного бедствия, рассказали в местном Национальном агентстве по противодействию стихийным бедствиям. Более 173 тыс. человек остались без крова. Из-за сильных ливней в Индонезии, как передает агентство ТАСС, затоплена часть Джакарты, а также близлежащие города.
2020-01-04T11:31:00+03:00
2020-01-04T11:31:29+03:00
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11:31, 04 января 2020
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