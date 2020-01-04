Россия должна будет внести в бюджет Всемирного антидопингового агентства на этот год более 1 млн. долларов

Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе WADA. С каждым годом сумма взноса стран увеличивается примерно на 8%. По данным агентства, Россия может стать страной, которой придется перечислить самую большую сумму. Это может произойти в случае, если Спортивный арбитражный суд согласится с претензиями WADA к Российскому антидопинговому агентству.