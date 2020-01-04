Акции компании Tesla во второй день торгов нового года выросли до исторического максимума

В результате состояние основателя компании Илона Маска превысило $27 млрд, пишет журнал Forbes. Ценные бумаги подорожали на фоне удачного для компании завершения прошлого года и оптимизма инвесторов по поводу ее будущего, объясняют эксперты. Tesla выполнила план. Во многом этому помогли хорошие продажи автомобилей Model 3 в четвертом квартале.
2020-01-04T11:11:00+03:00
2020-01-04T11:12:01+03:00
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11:11, 04 января 2020
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