Акции компании Tesla во второй день торгов нового года выросли до исторического максимума

В результате состояние основателя компании Илона Маска превысило $27 млрд, пишет журнал Forbes. Ценные бумаги подорожали на фоне удачного для компании завершения прошлого года и оптимизма инвесторов по поводу ее будущего, объясняют эксперты. Tesla выполнила план. Во многом этому помогли хорошие продажи автомобилей Model 3 в четвертом квартале.