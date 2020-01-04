Более 3 тысяч военнослужащих-резервистов были призваны в Австралии для борьбы с лесными пожарами

Они бушуют на юго-востоке страны.

Пожар уже охватил площадь в несколько млн гектаров преимущественно в австралийских штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Он начался еще в середине октября – с этим власти связывают новые экстренные меры, такие, как призыв резервистов на борьбу со стихией. По словам австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, правительство выделит также около 14 млн долларов на аренду пожарных самолетов. Власти говорят, что хотят для тушения пожаров обеспечить большее число человек на земле, больше самолетов в небе, больше судов в море. Сами жители городов на востоке страны спасаются бегством к побережью, передает Би-би-си. Из-за пожаров, очаги которых располагаются на длине примерно в 500 км, были закрыты несколько популярных курортов между Сиднеем и Мельбурном. Очевидцы говорят, что в результате стихии небо покраснело, а в сторону домов летят тлеющие угли. Ситуация, по мнению экспертов, еще может ухудшиться из-за высокой температуры и сильного ветра.

По последним данным, в результате пожаров погибли как минимум 16 человек, еще 17 пропали без вести. Также оказались уничтожены более 4 млн гектаров леса.