Футбольная сборная США отменила сбор в Катаре из-за ситуации в регионе

Он должен был стартовать в воскресенье и продлиться 20 дней. Сейчас, как сказали представители Федерации футбола страны, они изучают варианты поездки в Катар в ближайшем будущем. В этом году арабское государство должно принять клубный чемпионат мира, в котором участвуют сильнейшие мужские клубные команды каждой из шести континентальных конфедераций ФИФА. В 2022 году в стране пройдет чемпионат мира по футболу. Ситуация в регионе обострилась после операции американских ВВС, в ходе которой под Багдадом был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
2020-01-04T10:36:00+03:00
2020-01-04T10:37:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565533-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:36, 04 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Друзья встретятся на войне Наблюдаешь за внешней политикой России и непонятно – есть ли у нее цель? Допустим, служить интересам внутреннего развития России. И кто ее проводит? Путин? Минообороны? МИД? А, может быть, «хвост вертит собакой», как какие-нибудь донецкие сепаратисты, Асад, Хафтар или владельцы «вагнеров»?
Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…