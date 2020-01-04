Футбольная сборная США отменила сбор в Катаре из-за ситуации в регионе

Он должен был стартовать в воскресенье и продлиться 20 дней. Сейчас, как сказали представители Федерации футбола страны, они изучают варианты поездки в Катар в ближайшем будущем. В этом году арабское государство должно принять клубный чемпионат мира, в котором участвуют сильнейшие мужские клубные команды каждой из шести континентальных конфедераций ФИФА. В 2022 году в стране пройдет чемпионат мира по футболу. Ситуация в регионе обострилась после операции американских ВВС, в ходе которой под Багдадом был убит иранский генерал Касем Сулеймани.