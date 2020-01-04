Производитель самолетов SSJ100 подал иск к иркутской авиакомпании

Корпорация «Гражданские самолеты Сухого» требует от перевозчика «ИрАэро» почти 1 млрд. рублей. Суть претензий не уточняется, передает агентство РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел. Это уже третий за год иск, который производитель подает к одной и той же компании, отмечает газета РБК. Сумма претензий за это время увеличилась почти вдвое с 550 млн. рублей. Ранее ГСС не устраивали долги перевозчика по аренде лайнеров.
2020-01-04T10:35:00+03:00
2020-01-04T10:35:46+03:00
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10:35, 04 января 2020
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