Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации

Это связано с решением Турции отправить своих военнослужащих на помощь Правительству национального согласия, с которым сейчас воюет Хафтар. Основные боевые действия проходят в районе столицы страны Триполи. Сегодня же, как сообщается, парламент Ливии проведет экстренное заседание в связи с возможной отправкой турецких войск в страну.