Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

Также правительство выделяет 20 млн. австралийских долларов на аренду пожарных самолетов. Лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября. Сейчас огонь распространился на значительные территории на юго-востоке страны, в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Некоторые районы закрыли для туристов, местные жители получили предупреждение о срочной эвакуации. В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, 16 человек, 17 пропали без вести.