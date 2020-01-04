Молодежная сборная России по хоккею встретится сегодня в полуфинале чемпионата мира с командой Швеции

Встреча пройдет на арене в чешской Остраве. Ранее в четвертьфинале россияне одержали верх над Швейцарией. Шведы разгромили хозяев турнира. Матч Россия-Швеция начнется в пять вечера. Во втором полуфинале сегодня же сыграют сборные Канады и Финляндии.