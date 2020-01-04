Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на новогоднем корпоративен в качестве диджея

Светомузыка, Гурбангулы Бердымухамедов играет на белом синтезаторе, за его спиной светодиодная стена, переливающаяся под музыку и инсталляция в виде диджейского пульта, весь зал танцует и хлопает. Концерт, который состоялся в преддверии Нового года в столице, транслировался по главным телеканалам Туркменистана в праздники. Видеозапись выступления попала в сеть. Как пишет «Радио Азатлык» Бердымухамедов в течение часа исполнял музыку, выступал в качестве диджея, а также прочитал собравшимся лекцию на тему разнообразия музыкальных инструментов, рассказал, как работает диджейское оборудование. В празднике приняли участие члены правительства, парламентарии, деятели культуры, приглашённые знаменитости. Все они активно поддерживали лидера Туркменистана аплодисментами. Как отмечает телеканла 360, во время танцев наиболее ответственные чиновники записывали слова своего вождя в блокноты. Бердымухамедов также исполнил несколько песен собственного сочинения, в том числе рэп про коня по имени «Ровач» вместе и популярными эстрадными исполнителями.

Президент Туркменистана часто демонстрирует публике свои творческие способности и спортивные достижения