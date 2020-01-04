Транзит российского газа по Украине с начала года снизился более чем в 5 раз по сравнению с показателями декабря

Транзит российского газа по территории Украины с начала года снизился более чем в 5 раз по сравнению с показателями прошлого месяца.

Объём транзита российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в декабре составлял 260 миллионов кубов. Но с января уменьшился в разы. Об этом говорят данные компании «Оператор ГТС Украины». По её оценкам, в среду показатель не превысил 50-ти миллионов. А позавчера объем транзита сократился до 39 миллионов, отмечает агентство РИА. Украинский оператор ранее уверял, что полностью выполняет заявки Газпрома по транспортировке топлива в страны ЕС и Молдавию. Напомню, Москва и Киев во вторник заключили новое соглашение по транзиту газа, незадолго до истечения срока действия предыдущего. Этому предшествовали многодневные переговоры, в том числе в Вене с участием представителей Еврокомиссии. Стороны подписали и мировое соглашение, договорившись урегулировать все споры в арбитражных судах. Транзит пойдёт по европейским правилам. Это стало возможным после того, как ЕС сертифицировал независимого оператора газотранспортной системы Украины. С наступлением нового года оператор прокачал первые объемы российского газа в ЕС.

Срок действия нового контракта 5 лет. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что за этот период транзит принесет Украине не меньше 7-ми миллиардов долларов в зависимости от объемов поставки.