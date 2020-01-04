Трамп: Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани убит

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани убит, и его кровавый разгул навсегда закончился, сказал американский президент.

Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, но не будет сомневаться, принимая то или иное решение для защиты американских граждан.

Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.