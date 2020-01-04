Следователи в приморье проверяют сообщения о нападении врача на посетительницу с ребенком

Это случилось в одном из медицинских учреждений Уссурийска. По данным правоохранительных органов, конфликт возник из-за того, что стоматолог не оказал экстренную помощь ребенку. Пресса писала, что потерпевшая получила сотрясение головного мозга, переломы пальцев на правой руке. Пока что, как сказали в региональном управлении СК, проводится доследственная проверка.