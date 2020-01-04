Самолет авиакомпании Red Wings совершил незапланированную посадку в Перми

У воздушного судна, которое выполняло рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, возникли проблемы с навигационным оборудованием, рассказали в пермском аэропорту. На борту лайнера Airbus-320 находились 176 пассажиров, никто не пострадал. Сейчас, как передает агентство «Интерфакс», люди ждут запасной борт.
2020-01-04T09:32:00+03:00
2020-01-04T09:36:07+03:00
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09:32, 04 января 2020
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