Самолет авиакомпании Red Wings совершил незапланированную посадку в Перми

У воздушного судна, которое выполняло рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, возникли проблемы с навигационным оборудованием, рассказали в пермском аэропорту. На борту лайнера Airbus-320 находились 176 пассажиров, никто не пострадал. Сейчас, как передает агентство «Интерфакс», люди ждут запасной борт.