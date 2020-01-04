Транзит российского газа через Украину 1 января упал более чем в 5 раз по сравнению со средними показателями декабря

Транзит российского газа через Украину в первый день этого года упал более чем в 5 раз по сравнению со средними показателями декабря. Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные украинского оператора газотранспортных систем, 31 декабря было прокачано около 220 миллионов кубометров, уже 1 января этот показатель составил лишь около 49 миллионов. 2 января объемы транзита опустились ниже 39 миллионов кубометров. С чем связано снижение объемов пока не сообщается. В компании «Оператор ГТС Украины» говорят, что в полном объеме выполняют российские заявки. Москва и Киев подписали новые соглашения на транзит газа через Украину в конце прошлого года.
2020-01-04T09:31:00+03:00
2020-01-04T09:35:41+03:00
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09:31, 04 января 2020
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