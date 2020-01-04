Американские власти отрицают причастность к новым авиаударам в Ираке

Представитель военного командования настаивает, что коалиция во главе с США не проводила операции к северу от Багдада. Ранее иракский телеканал «Ас-Сумария» рассказал, что минувшей ночью был нанесен удар по колонне шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», в которой также передвигались медики. По предварительным данным, не менее шести человек погибли. Ситуация в Ираке обострилась после нескольких ударов ВВС США по объектам группировки «Катаиб Хезболлах». Кроме того, в ночь на пятницу по распоряжению президента Дональда Трампа был нанесен удар в районе аэропорта Багдада. В результате которого погиб высокопоставленный иранский военный Касем Сулеймани.