Новый художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков приступит сегодня к своим обязанностям

На должности худрука он сменит Галину Волчек, которая умерла в конце 2019 года.

Виктор Рыжаков сообщил, что весь 2020 год в «Современнике» будет посвящен многолетнему художественному руководителю Галине Волчек, перед талантом которой он преклоняется.

Со студентами Школы-студии МХАТ режиссер готовит большой российско-грузинский проект, связанный с Грибоедовым и Резо Габриадзе. Однако пока Виктор Рыжаков не раскрывает подробности планов по работе в «Современнике», отмечая, что назначение стало для него неожиданным.

Театральный режиссер занимает активную жизненную позицию и неоднократно вступался за фигурантов ряда политических дел. В последние годы Рыжаков поддерживал фигуранта «московского дела» Павла Устинова, был поручителей за обвиняемую по «театральному делу» Софью Апфельбаум, призывал освободить захваченных на Украине режиссёра Павла Юрова и художника Дениса Грищука.

Виктор Рыжаков ранее возглавлял Центр имени Всеволода Мейерхольда.