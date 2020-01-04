В Испании сегодня начнутся дебаты по утверждению на пост главы правительства лидера социалистов Педро Санчеса

Его партия ранее победила на выборах.

Испанская социалистическая рабочая партия хоть и выиграла ноябрьские выборы, но абсолютного большинства ей получить не удалось. А оно нужно, чтобы утвердить Педро Санчеса в должности главы кабмина. При этом социалисты смогли договориться о создании коалиции с другими политическими силами. «Левые республиканцы Каталонии», выступающие за независимость автономного сообщества, обещали воздержаться при голосовании. Несмотря на то, что у них всего 13 из 350 кресел, это поможет социалистам добиться назначения Санчеса, пусть и не в ходе первого голосования, где требуется абсолютное большинство, а по результатом второго, где необходимо набрать простое большинство. «Левые республиканцы Каталонии» согласились пойти навстречу при условии, что социалисты проведут переговоры между властями региона и Мадридом по выходу из каталонского кризиса.

Первый тур голосования пройдет уже завтра, второй, вероятно, состоится во вторник