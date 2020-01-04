США опровергают информацию о нанесении авиаударов по району Эт-Таджи к северу от Багдад

Об этом написал в «Твиттере» полковник Майлс Кэггинс — официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

Ранее иракский телеканал Сумария сообщил, что автоколонна, в которой, предположительно, ехали представители шиитского ополчения «Аль-Хашед Аш-Шааби», была атакована с воздуха в районе Таджи севернее Багдада. Погибли шесть человек, трое получили тяжелые ранения.

Между тем, в шиитском ополчении опровергли информацию о гибели командующих, уточнив, что атаке подверглась колонна машин, перевозивших медиков.

Сообщения о новом ударе поступили спустя сутки после того, как в результате ракетной атаки США близ аэропорта Багдада был убит глава элитного иранского подразделения Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Всего от удара трех ракет погибли семь человек. Удар наносился по приказу президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, глава государства принял такое решение после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря. Нанесение удара секретно обсуждалось с узким кругом советников, о нем не знали даже некоторые сотрудники Белого дома.