Молодежная сборная России по хоккею проведет полуфинальный матч чемпионата мира с командой Швеции

Встреча пройдет на арене в чешской Остраве, начало — 17:00 мск.
Во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Финляндии. Встреча начнется в 21:00 мск. Финальный матч состоится в воскресенье.
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Встреча пройдет на арене в чешской Остраве, начало — 17:00 мск.
Во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Финляндии. Встреча начнется в 21:00 мск. Финальный матч состоится в воскресенье.
Совершенно нигде не сказано, что если Путину можно строить свою политику на идее осажденной крепости, врагов, которые бесконечно угрожают, а когда враги перестают угрожать, надо новых создавать, — почему Путину это все можно, а Трампу нельзя? Они в этом смысле абсолютно два сапога пара…
Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…