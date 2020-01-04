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08:30, 04 января 2020

Командующий ливийской нацармией Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии

Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии. Он обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в попытках возродить в Ливии «османское наследие», а также в том, что тот «толкает свою армию к гибели». Фельдмаршал призвал ливийцев сплотиться против «врага, который решил захватить страну, пишет Al Arabiya. Таким образом Хафтар отреагировал на возможную отправку в Ливию турецких военных, которых попросило о помощи правительство нацсогласия страны.



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