Сенатор-демократ Тим Кейн предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном без одобрения конгресса

Сенатор-демократ Тим Кейн предложил законодательно запретить Дональду Трампу вести войну с Ираном без одобрения конгресса. Соответствующую резолюцию он внес на рассмотрение сената. Поводом для этого послужило убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани близ аэропорта Багдада. Конгресс должен вмешаться, прежде чем Трамп нанесет еще больший ущерб войскам, приводит слова Кейна издание The Hill. По его словам, необходимо проголосовать по поводу того, является ли интересами американцев участие в очередной ненужной войне на Ближнем Востоке.