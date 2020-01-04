Сенатор-демократ Тим Кейн предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном без одобрения конгресса

Сенатор-демократ Тим Кейн предложил законодательно запретить Дональду Трампу вести войну с Ираном без одобрения конгресса. Соответствующую резолюцию он внес на рассмотрение сената. Поводом для этого послужило убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани близ аэропорта Багдада. Конгресс должен вмешаться, прежде чем Трамп нанесет еще больший ущерб войскам, приводит слова Кейна издание The Hill. По его словам, необходимо проголосовать по поводу того, является ли интересами американцев участие в очередной ненужной войне на Ближнем Востоке.
2020-01-04T08:03:00+03:00
2020-01-04T08:03:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565467-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3202717.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:03, 04 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Совершенно нигде не сказано, что если Путину можно строить свою политику на идее осажденной крепости, врагов, которые бесконечно угрожают, а когда враги перестают угрожать, надо новых создавать, — почему Путину это все можно, а Трампу нельзя? Они в этом смысле абсолютно два сапога пара…
Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…