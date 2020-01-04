Палата представителей Ливии проведет экстренное заседание после решения Турции направить в страну военную поддержку

Палата представителей Ливии проведет сегодня экстренное заседание после решения Турции направить в страну военную поддержку. С соответствующим запросом к Анкаре ранее официально обратилось Правительство национального согласия из-за наступления на Триполи сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Отправка турецких войск приведет лишь к дальнейшему разрастанию конфликта, считают в палате представителей Ливии, известном также как «правительство в Тобруке». Оно контролирует восток страны, а поддерживает его Ливийская национальная армия, подконтрольная фельдмаршалу Халифе Хафтару. Он ранее объявил о старте наступления, цель которого – захват Триполи, где заседает созданное под эгидой ООН Правительство национального единства. Оно и обратилось к Турции с просьбой о военной поддержке. Ранее Анкара приняла законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. Это решение осудили власти Греции, Кипра, Израиля. В Евросоюзе также выразили обеспокоенность. Президент США Дональд Трамп предостерег турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана от вмешательства в ситуацию в Ливии.

Гражданская война в Ливии началась после свержения режима Муаммара Каддафи в 11 году. С тех пор в стране царит двоевластие