В Приморье проводят доследственную проверку информации об избиении врачом женщины с ребенком

По результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте регионального Следственного управления СК России. Накануне издание «Вести» сообщило, что стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы его матери, когда она попыталась снять происходящее на видео. Данной ситуацией заинтересовался местный Минздрав.