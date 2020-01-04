Самолет авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Перми

У Airbus-320 возникли проблемы с навигационным оборудованием, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта, отметив, что все службы готовы были встретить самолет. Пострадавших нет. Лайнер выполнял рейс из Тюмени в Санкт-Петербург. На борту находились 176 пассажиров. Сейчас они ожидают запасной борт.
2020-01-04T07:30:00+03:00
2020-01-04T07:41:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565457-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3202713.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:30, 04 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Совершенно нигде не сказано, что если Путину можно строить свою политику на идее осажденной крепости, врагов, которые бесконечно угрожают, а когда враги перестают угрожать, надо новых создавать, — почему Путину это все можно, а Трампу нельзя? Они в этом смысле абсолютно два сапога пара…
Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…