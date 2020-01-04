Самолет авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Перми

У Airbus-320 возникли проблемы с навигационным оборудованием, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта, отметив, что все службы готовы были встретить самолет. Пострадавших нет. Лайнер выполнял рейс из Тюмени в Санкт-Петербург. На борту находились 176 пассажиров. Сейчас они ожидают запасной борт.