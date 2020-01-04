Английский суд признал веганство философским мировоззрением

Теперь в этой стране в отношении него действуют те же законы, что и в отношении религиозных взглядов.

Судья трудового трибунала в Норвиче Робин Постл заключил, что эта система взглядов не противоречит человеческому достоинству и основным правам человека, а также стоит того, чтобы её уважали в демократическом обществе. Следовательно, веганство, как философское мировоззрение, подходит под закон о равенстве, направленный против дискриминации в социуме и на рабочих местах, — сообщает BBC.

То есть теперь приверженность этой системе взглядов в Англии не может быть поводом для увольнения, ровно как и возраст, сексуальные предпочтения или религиозные взгляды.

Именно этого добивался пятидесятипятилетний Жоржи Касамиджана. Он пытается добиться в суде наказания для своего бывшего работодателя, благотворительной организации по защите животных «Лига против жестоких видов спорта». Бывший сотрудник утверждает, что его уволили именно на основании веганских взлядов.

Веганство, — это наиболее строгая форма вегетарианства. Оно подразумевает, что человек отказывается не просто от животной пищи, но и от использование всех предметов животного происхождения, например одежды.