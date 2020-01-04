Иран сравнил убийство генерала Касема Сулеймани с объявлением войны

Об этом заявил в интервью телекомпании CNN постпред Исламской Республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи. По его словам, Вашингтон с мая 2018 года в одностороннем порядке ведет экономическую войну с Ираном. «Это продолжалось до сего момента, но прошлой ночью они открыли новую главу», — сказал дипломат, отметив, что на военные действия необходимо отвечать зеркально. Конкретных деталей он не раскрыл.

Президент США Дональд Трамп, комментируя операцию американцев по убийству Сулемайни, назвал генерала «террористом номер один в мире» и заверил, что его ликвидация поможет не начать, а предотвратить войну. Он предупредил о новых атаках США, если агрессивное поведение Ирана в регионе не прекратится.

Убийство американцами иранского генерала приведет к росту напряженности и ударит по миллионам людей. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Поведение США не способствует разрешению кризиса на Ближнем Востоке, а напротив, усугубляет его, отметила Мария Захарова.