Режиссер Виктор Рыжаков вступит сегодня в должность руководителя театра «Современник»

Он пришел на смену Галине Волчек, которая недавно скончалась на 87-м году жизни.

Сам Рыжаков в интервью телеканалу «Саратов24» говорил о важности театра в современном искусстве.

После своего назначения на эту должность Рыжаков сказал, что это стало для него большой неожиданностью, и он пока не готов говорить о том, будут ли проводиться в «Современнике» какие-то изменения.