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06:32, 04 января 2020

До трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке Австралии

О призыве объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Кроме того, правительство обязалось выделить 20 миллионов австралийских долларов (это около 14 миллионов долларов США) на аренду пожарных самолетов, передает телеканал ABC. В свою очередь газета The Sydney Morning Herald пишет, что по меньшей мере два человека стали жертвами пожаров на острове Кенгуру (штат Южная Австралия).

Ранее сообщалось, что с середины октября жертвами пожаров в Австралии стали как минимум 16 человек, еще 17 пропали без вести.
Распространению огня способствует сухая, жаркая, ветреная погода. Как ожидается, сегодня температура воздуха может превысить 40 градусов.



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